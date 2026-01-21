Завершена реставрация двух масштабных полотен Генриха Семирадского

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Государственном историческом музее завершена реставрация двух большеформатных картин художника Генриха Семирадского (1843-1902) "Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом" и "Похороны руса в Булгаре", во время проведенных работ были выявлены и уточнены некоторые моменты истории картин, сообщили в пресс-службе музея.

"Учитывая масштабы полотен и их состояние, было принято решение не вывозить их в реставрационные мастерские, а проводить работы непосредственно на месте экспонирования. Последние несколько месяцев посетители нашего музея могли наблюдать за тем, как буквально миллиметр за миллиметром специалисты возвращали первоначальный облик знаменитым полотнам Семирадского", - сказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, слова которого привели в сообщении.

В музее уточнили, что до начала реставрации был проведен необходимый комплекс исследований: отобраны пробы красочного слоя и грунта, проведено исследование в ультрафиолетовом свете, проведена фотофиксация фрагментов картины.

"Последние десятилетия картины выглядели загрязненными и словно покрытыми мутной "пеленой". Во многом это было связано с последней реставрацией работ Семирадского 1990-х годов, когда проводили укрепление холста и покрывали картины лаком с добавлением воска для придания матовости поверхности. Основной задачей реставраторов было удаление стойких загрязнений с поверхности красочного слоя, накопившихся почти за 30 лет", - уточнили в музее.

В рамках проведенных работ, со всей поверхности полотен, размер которых 4 на 5 метров, удалялся слой пыли. Затем был подобран реставрационный состав для удаления загрязнений, въевшихся в лак.

"После удаления загрязнений на картинах проявился авторский колорит мастера и четкость изображения. Особенно это стало заметно в ночной сцене "Тризна дружинников Святослава". Стали видны некоторые детали, написанные сближенными по тону красками", - отметили в музее.

Кроме того, во время исследования при помощи ультрафиолетового излучения выяснилось, что на картине "Похороны руса в Булгаре" при одной из предыдущих реставраций было прописано всё небо. После проведенных работ стали видны многочисленные детали ночной сцены, проявились светлые одежды воинов и детей. Стали заметны композиционная сложность и красочное разнообразие.

Также во время проведения реставрационных работ выявлены и уточнены некоторые моменты истории самих картин.

"На картине "Похороны руса в Булгаре" обнаружены следы нескольких реставрационных вмешательств. Почти по всей поверхности картины обнаружены диагональные вдавленности, подтверждающие свидетельства московской прессы 1917 года о том, что во время восстания юнкеров в музее были выбиты стекла, осколки которых посекли картину Семирадского. Поэтому можно предположить, что первые реставрационные работы были проведены еще в 1920-1930-е годы. Как раз в это время было сделано дублирование картины, выполнены множественные тонировки по местам порезов. Многослойные старые реставрационные тонировки свидетельствуют о том, что проводилось еще как минимум две реставрации: в 1950-1960-е годы и в середине 1990-х годов", - отметила заведующая сектором реставрации масляной живописи Исторического музея Ирина Крылова.