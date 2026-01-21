Поиск

Завершена реставрация двух масштабных полотен Генриха Семирадского

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Государственном историческом музее завершена реставрация двух большеформатных картин художника Генриха Семирадского (1843-1902) "Тризна дружинников Святослава после боя под Доростолом" и "Похороны руса в Булгаре", во время проведенных работ были выявлены и уточнены некоторые моменты истории картин, сообщили в пресс-службе музея.

"Учитывая масштабы полотен и их состояние, было принято решение не вывозить их в реставрационные мастерские, а проводить работы непосредственно на месте экспонирования. Последние несколько месяцев посетители нашего музея могли наблюдать за тем, как буквально миллиметр за миллиметром специалисты возвращали первоначальный облик знаменитым полотнам Семирадского", - сказал генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, слова которого привели в сообщении.

В музее уточнили, что до начала реставрации был проведен необходимый комплекс исследований: отобраны пробы красочного слоя и грунта, проведено исследование в ультрафиолетовом свете, проведена фотофиксация фрагментов картины.

"Последние десятилетия картины выглядели загрязненными и словно покрытыми мутной "пеленой". Во многом это было связано с последней реставрацией работ Семирадского 1990-х годов, когда проводили укрепление холста и покрывали картины лаком с добавлением воска для придания матовости поверхности. Основной задачей реставраторов было удаление стойких загрязнений с поверхности красочного слоя, накопившихся почти за 30 лет", - уточнили в музее.

В рамках проведенных работ, со всей поверхности полотен, размер которых 4 на 5 метров, удалялся слой пыли. Затем был подобран реставрационный состав для удаления загрязнений, въевшихся в лак.

"После удаления загрязнений на картинах проявился авторский колорит мастера и четкость изображения. Особенно это стало заметно в ночной сцене "Тризна дружинников Святослава". Стали видны некоторые детали, написанные сближенными по тону красками", - отметили в музее.

Кроме того, во время исследования при помощи ультрафиолетового излучения выяснилось, что на картине "Похороны руса в Булгаре" при одной из предыдущих реставраций было прописано всё небо. После проведенных работ стали видны многочисленные детали ночной сцены, проявились светлые одежды воинов и детей. Стали заметны композиционная сложность и красочное разнообразие.

Также во время проведения реставрационных работ выявлены и уточнены некоторые моменты истории самих картин.

"На картине "Похороны руса в Булгаре" обнаружены следы нескольких реставрационных вмешательств. Почти по всей поверхности картины обнаружены диагональные вдавленности, подтверждающие свидетельства московской прессы 1917 года о том, что во время восстания юнкеров в музее были выбиты стекла, осколки которых посекли картину Семирадского. Поэтому можно предположить, что первые реставрационные работы были проведены еще в 1920-1930-е годы. Как раз в это время было сделано дублирование картины, выполнены множественные тонировки по местам порезов. Многослойные старые реставрационные тонировки свидетельствуют о том, что проводилось еще как минимум две реставрации: в 1950-1960-е годы и в середине 1990-х годов", - отметила заведующая сектором реставрации масляной живописи Исторического музея Ирина Крылова.

Генрих Семирадский Государственный исторический музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8213 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });