В дымоходе петербургского Дома Радио нашли утраченный барельеф 1910-х годов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Петербурге при реставрации Дома Радио в дымоходе нашли дореволюционный барельеф, который считался утраченным, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Дореволюционную лепнину обнаружили во время прочистки дымовой трубы. Гипсовый барельеф, который раньше украшал исторический зал, был разрушен в 1930-х, а обломки использовали для засыпки дымового канала", - написал Пиотровский.

В Доме Радио, который закрылся на реставрацию в апреле 2024 года, продолжается реставрация и адаптация здания к современному использованию. Реставраторы не в первый раз находят утраченные элементы декора. Работы планируется завершить к концу года.

Здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Петербурге было возведено в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году его заняло Ленинградское радио. С 2019 года там находится центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.