Поиск

В дымоходе петербургского Дома Радио нашли утраченный барельеф 1910-х годов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Петербурге при реставрации Дома Радио в дымоходе нашли дореволюционный барельеф, который считался утраченным, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Дореволюционную лепнину обнаружили во время прочистки дымовой трубы. Гипсовый барельеф, который раньше украшал исторический зал, был разрушен в 1930-х, а обломки использовали для засыпки дымового канала", - написал Пиотровский.

В Доме Радио, который закрылся на реставрацию в апреле 2024 года, продолжается реставрация и адаптация здания к современному использованию. Реставраторы не в первый раз находят утраченные элементы декора. Работы планируется завершить к концу года.

Здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Петербурге было возведено в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Василия Косякова для Благородного собрания. В 1933 году его заняло Ленинградское радио. С 2019 года там находится центр культуры и искусств, официальная резиденция оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Борис Пиотровский Ленинград Петербург Дом Радио musicAeterna Теодор Курентзис Благородное собрание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

 Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });