В Петербурге в исторических казармах откроют музыкальный кластер

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге в бывших казармах лейб-гвардии Московского полка после капитального ремонта и реставрации откроют музыкальный кластер , сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"После восстановления там разместятся четыре городских оркестра. В планах - открытие здесь двух концертных залов, репетиционных точек и гостиницы для гастролирующих артистов", - написал он в мессенджере.

Также на территории кластера будут проходить выставки, лекции, кинопоказы.

"Появление общественного пространства на набережной Фонтанки - масштабный проект, который станет еще одной точкой притяжения на культурной карте Петербурга", - отметил вице-губернатор.

Здания казарм находятся на набережной реки Фонтанки, 90. Первые корпуса комплекса были построены в конце XVIII века.

