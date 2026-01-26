Поиск

Миссия ЮНЕСКО прибыла в Петербург впервые с 2018 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО посетила Петербург по приглашению России, сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП) в понедельник.

"Правительство города в ходе визита миссии открыто информирует экспертов центра по вопросам, связанным с сохранением объекта (исторического Петербурга - ИФ), в том числе в части планирования и реализации крупных градостроительных проектов, таких как многофункциональные высотные комплексы в Лахте, объекты транспортной инфраструктуры, строительство колокольни Смольного собора, реставрация Конюшенного ведомства и других. Также миссию информируют о сохранении объекта всемирного наследия на территории Ленинградской области", - отмечает КГИОП.

В начале визита, в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, международные эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников - ИФ) посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу "Мать-Родина".

Отмечается, что предыдущий визит миссии Центра всемирного наследия в Петербург состоялся в 2018 году.

КГИОП напоминает, что исторический центр Петербурга - один из наиболее крупных в мире градостроительных объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Отчет о посещении культурных объектов направляется государству-участнику после окончания миссии.

Петербург ЮНЕСКО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

"Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

 "Гамнет" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });