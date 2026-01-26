Миссия ЮНЕСКО прибыла в Петербург впервые с 2018 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО посетила Петербург по приглашению России, сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП) в понедельник.

"Правительство города в ходе визита миссии открыто информирует экспертов центра по вопросам, связанным с сохранением объекта (исторического Петербурга - ИФ), в том числе в части планирования и реализации крупных градостроительных проектов, таких как многофункциональные высотные комплексы в Лахте, объекты транспортной инфраструктуры, строительство колокольни Смольного собора, реставрация Конюшенного ведомства и других. Также миссию информируют о сохранении объекта всемирного наследия на территории Ленинградской области", - отмечает КГИОП.

В начале визита, в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, международные эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников - ИФ) посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу "Мать-Родина".

Отмечается, что предыдущий визит миссии Центра всемирного наследия в Петербург состоялся в 2018 году.

КГИОП напоминает, что исторический центр Петербурга - один из наиболее крупных в мире градостроительных объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Отчет о посещении культурных объектов направляется государству-участнику после окончания миссии.