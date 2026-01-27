"Ночь театрального искусства" впервые пройдет во Всемирный день театра 27 марта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь театрального искусства" впервые пройдет во Всемирный день театра 27 марта и будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей, сообщили организаторы акции.

"27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в России впервые пройдет всероссийская акция "Ночь театрального искусства", приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акции.

Уточняется, что в рамках акции театры и культурные площадки страны откроют свои двери для зрителей и представят программы и мероприятия, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства. Программа акции включает показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, мастер-классы, читки пьес и другие форматы, позволяющие зрителям по-новому взглянуть на театральное искусство и познакомиться с его многогранной природой. Каждый субъект РФ самостоятельно формирует программу мероприятий, опираясь на общую концепцию проекта, рекомендации организаторов и культурную специфику своего региона.

"Акция призвана способствовать формированию единого культурного пространства, подчеркивая значимость театра как важнейшей части национальной культуры", - отметили в сообщении.