Поиск

"Ночь театрального искусства" впервые пройдет во Всемирный день театра 27 марта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь театрального искусства" впервые пройдет во Всемирный день театра 27 марта и будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей, сообщили организаторы акции.

"27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в России впервые пройдет всероссийская акция "Ночь театрального искусства", приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акции.

Уточняется, что в рамках акции театры и культурные площадки страны откроют свои двери для зрителей и представят программы и мероприятия, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства. Программа акции включает показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, мастер-классы, читки пьес и другие форматы, позволяющие зрителям по-новому взглянуть на театральное искусство и познакомиться с его многогранной природой. Каждый субъект РФ самостоятельно формирует программу мероприятий, опираясь на общую концепцию проекта, рекомендации организаторов и культурную специфику своего региона.

"Акция призвана способствовать формированию единого культурного пространства, подчеркивая значимость театра как важнейшей части национальной культуры", - отметили в сообщении.

театр Союз театральных деятелей России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

 Русский музей, Третьяковка и Эрмитаж были самыми посещаемыми музеями в новогодние каникулы

Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей

 Сборы кинотеатров в РФ за новогодние каникулы составили более 10,4 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8253 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });