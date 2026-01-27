Международный фестиваль молодёжи в 2026 г. объединит 10 тыс. человек из 190 стран

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Международный фестиваль молодёжи, который пройдет в текущем году, объединит 10 тыс. молодых людей из 190 стран мира, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Международный фестиваль молодёжи пройдёт в этом году в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира", - сказал Кириенко во вторник на первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля молодёжи 2026 года; его слова привели на сайте Росмолодежи.

Нововведением фестиваля, по его словам, станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций – на фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора, "те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира".

"Именно поэтому принципиально важно, чтобы фестиваль стал витриной лучших российских проектов и практик. Мы хотим показать молодым лидерам настоящую Россию — страну безграничных возможностей, где умеют мечтать и превращать мечты в реальность. Не случайно девиз Фестиваля 2026 года — "Следуй за мечтой. Вместе с Россией", - отметил Кириенко.

В Год единства народов России, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, фестиваль станет объединяющим событием, наглядно демонстрирующим миру богатство, многообразие и уникальность традиций народов России, добавил первый замруководителя администрации президента.

"Он (Кириенко – ИФ) также предложил продолжить практику проведения региональной программы – экспедиций иностранных участников в регионы России, подчеркнув важность знакомства молодых людей из-за рубежа с реальной Россией – без стереотипов западных СМИ увидеть быт и повседневную жизнь страны, её богатое культурное наследие и многовековой опыт гармоничного сосуществования сотен народов. Региональная программа пройдет в 30 регионах России. Впервые оргкомитетом решено провести одну зарубежную экспедицию в дружественную страну, имеющую глубокие исторические и культурные связи с Россией – Республику Абхазия", - отмечается в сообщении.

Зампредседателя правительства России, зампредседателя Оргкомитета Дмитрий Чернышенко отметил, что с прошлого года реализуется национальный проект "Молодёжь и дети". В структуре нацпроекта есть федеральный проект "Россия в мире", который посвящен международному молодёжному сотрудничеству и направлен на продвижение позитивного образа России за рубежом. В рамках нацпроекта проводится в том числе и Международный фестиваль молодёжи, датами проведения которого предлагается определить 11-17 сентября текущего года.

Чернышенко сообщил, что в фестивале примут участие 5 тыс. российских участников, в том числе 1 тыс. детей от 14 до 17 лет, и 5 тыс. из-за рубежа. Волонтёрский корпус объединит 2 тыс. добровольцев, они помогут в организации и проведении международного события.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), ответственный секретарь Оргкомитета фестиваля Григорий Гуров доложил о проведённой работе и представил проект концепции мероприятия. "Мы хотим показать, что Россия – страна, где каждый может найти своё призвание и исполнить свою мечту. Участники фестиваля вместе создадут картину мира будущего, где мечты молодёжи становятся реальностью. Вдохновляясь успешным опытом Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года в "Сириусе", мы развиваем концепцию "Города молодёжи мира": не только на площадке проведения фестиваля, но и по всему Екатеринбургу пройдёт полезная программа, культурные мероприятия, концерты и фестивали, чтобы погрузиться в атмосферу творчества, обмена идеями и международного сотрудничества", - отметил Гуров.

"Наша задача – объединить молодёжь всего мира, вдохновить, создать безопасные и комфортные условия для международного диалога и обмена опытом. Показать и рассказать о современном, креативном регионе с богатой горнозаводской историей", - привели слова губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в отечественной системе высшего образования создаются необходимые условия для качественного обучения, комфорта и развития талантов студенческой молодёжи.

"Сейчас одна из флагманских программ, утвержденных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в системе высшего образования — строительство студенческих кампусов. Именно новый студгородок Уральского федерального университета примет участников Международного фестиваля молодежи. Уверен, что наша студенческая молодежь и иностранные студенты по достоинству оценят возможности кампуса и с пользой проведут время", - отметил Фальков.

"Первое заседание Организационного комитета перевело подготовку к Международному фестивалю молодёжи в плоскость конкретных решений и сроков. Утверждены даты, задачи, места проведения, что задаёт четкий вектор работы. Для решения задач по каждому направлению – от программы события до логистики и медицинского сопровождения сформированы профильные рабочие группы. Это позволяет системно координировать усилия всех партнёров. Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи, как оператор события, получила ясные контрольные точки и приступает к активной фазе подготовки", – добавил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов.