Участниками программы "Пушкинская карта" к концу 2025 года стали более 13 млн человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Участниками программы "Пушкинская карта" к концу 2025 года стали более 13 млн человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На конец 2025 года участниками программы стали более 13 млн человек", - сказала Любимова на круглом столе комитета Госдумы по культуре.

Она также сообщила, что количество приобретенных билетов по "Пушкинской карте" за 2025 год превысило 22 млн из которых 8,6 млн составили билеты в кино.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
