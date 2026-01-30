"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2025 год

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" пройдет вечером в пятницу в 1-м павильоне концерна "Мосфильм", на звание лучшего фильма претендуют пять картин.

Среди претендентов на награду в категории "Лучший фильм" представлены картины "Август", "Батя 2. Дед", "Кончится лето", "Кракен" и "Пророк. История Александра Пушкина".

На награды в номинации "Лучший проект онлайн-платформы" претендуют проекты "Аутсорс", "Дыши" и "Плевако".

Лучшим неигровым фильмом может стать "Киноязык эпохи: Борис Барнет" Андрея Истратова, "Путь" Светланы Музыченко или "Филонов" Никиты Снегова.

На награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" претендуют Никита Высоцкий, Илья Лебедев за фильм "Август", Илья Учитель за фильм "Батя 2. Дед" и Феликс Умаров за фильм "Пророк. История Александра Пушкина".

За награду за лучший сценарий поборются Сергей Снежкин за "Август", Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров за "Батя 2. Дед" и Василий Зоркий, Андрей Курганов за "Пророк. История Александра Пушкина".

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.