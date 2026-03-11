Поиск

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о "затоплении" произведений

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Информация о том, что произведения искусства из коллекции Государственной Третьяковской галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в галерее.

"В Третьяковской галерее ведутся плановые работы по укреплению кровли в здании Депозитария в Лаврушинском переулке, идет перемещение части коллекции на время проведения работ. Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции Галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе галереи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Третьяковской галерее несколько месяцев происходит затопление музейных ценностей. По данным СМИ, под угрозой якобы находятся произведения искусства XV—XIX веков в депозитарии музея в Лаврушинском переулке, минимум десяток музейных ценностей уже поврежден из-за регулярных протечек.

