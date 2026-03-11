Поиск

Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Михайловский театр будет закрыт на реконструкцию, которая, как ожидается, продлится, до 2027 года, театр откроется в начале нового театрального сезона, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Хочу сказать, что я лично, (вместе - ИФ) с вами обязательно создадим совет театра. Я сейчас над этим думаю. У вас сейчас непростое время, предстоит реконструкция. Я буду полностью вам помогать. Какое-то время придется пережить, закрытие театра неизбежно. Я думаю, что мы с этим моментом справимся. Просто жесткий график, жесткое планирование работ соответствующих. Чтобы театр к 2027 году, уже к открытию сезона 2027 года уже был готов", - сказал Беглов во время представления нового художественного руководителя театра.

Он добавил, что театр обязательно будет работать на время реконструкции здания.

Ранее Беглов объявил о назначении оперного певца, худрука Севастопольского театра оперы и балета Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра.

Михайловский театр Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

 Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

 Безруков заявил, что во МХАТ им. Горького не стоит ждать молниеносных изменений

Художественным руководителем МХАТа имени Горького стал Безруков

И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

 И.о. ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский

Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Питер Джексон станет обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

 Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американской драме "Нюрнберг"

Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

 Директором Лувра может быть назначен глава музеев Версаля

Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

 Большой театр в марте представит премьеру оперы "Отелло" Верди

Макрон принял отставку директора Лувра
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 616 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8625 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });