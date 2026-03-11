Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Михайловский театр будет закрыт на реконструкцию, которая, как ожидается, продлится, до 2027 года, театр откроется в начале нового театрального сезона, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Хочу сказать, что я лично, (вместе - ИФ) с вами обязательно создадим совет театра. Я сейчас над этим думаю. У вас сейчас непростое время, предстоит реконструкция. Я буду полностью вам помогать. Какое-то время придется пережить, закрытие театра неизбежно. Я думаю, что мы с этим моментом справимся. Просто жесткий график, жесткое планирование работ соответствующих. Чтобы театр к 2027 году, уже к открытию сезона 2027 года уже был готов", - сказал Беглов во время представления нового художественного руководителя театра.

Он добавил, что театр обязательно будет работать на время реконструкции здания.

Ранее Беглов объявил о назначении оперного певца, худрука Севастопольского театра оперы и балета Ильдара Абдразакова на пост художественного руководителя Михайловского театра.