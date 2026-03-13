Поиск

Безруков хочет показывать спектакли МХАТ им. Горького на сцене Губернского театра

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков намерен изучить текущий репертуар театра, ближе познакомиться с творческим составом труппы, а также рассмотреть вопрос предоставления сцены Московского Губернского театра (МГТ) для показа спектаклей МХАТ во время ремонта сцены.

"Идеи и планы безусловно уже есть, но говорить об этом пока рано. Прежде всего надо познакомиться с труппой и репертуаром. А это не так просто, поскольку театр не работает на своей площадке три года, идет ремонт сцен. Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти "окна" в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТ на нашей сцене в Губернском", - сказал Безруков на сборе труппы, его слова привели "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького отметил, что "не следует ожидать молниеносного строительства чего-то нового": в приоритете сначала изучить ситуацию, а затем переходить к планированию и реализации новых идей.

Также Безруков отметил, что в июне в МГТ пройдет фестиваль "Фабрика Станиславского", который проводится в формате образовательной программы для студентов театральных вузов и молодых артистов. "И для 30 молодых актеров МХАТ им. Горького на "Фабрике Станиславского" будет организован актерский интенсив, с ними будут работать замечательные педагоги. Заодно появится возможность познакомиться поближе", - добавил он.

В начале марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении Безрукова худруком МХАТ им. Горького.

