Бахрушинский музей покажет "Золотой век русского балета" в Центральной Америке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей откроет в Национальной галерее Коста-Рики в Сан-Хосе выставку "Золотой век русского балета", экспозиция будет включать более 120 архивных материалов из собрания музея; проект планируется представить еще в четырех странах Центральной Америки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"В прошлом году Бахрушинский музей начал развивать партнерство со странами Центральной Америки, проведя выставку в Гватемале, а уже в этом году мы представим наши экспозиции еще в четырех странах региона - Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа и Мексике", - сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привела пресс-служба.

Выставка откроется 15 марта. Проект "Золотой век русского балета" направлен на знакомство зарубежной аудитории с наследием великих мастеров русского балета. Выставка раскрывает историю и традиции отечественного искусства и подчеркивает его роль в укреплении культурного диалога между народами.

"Мы рады представить в Коста-Рике выставку "Золотой век русского балета", подготовленную Бахрушинским театральным музеем. На протяжении многих веков русский балет является одним из наиболее ярких символов культуры России и занимает особое место в мировом художественном наследии. Уверен, что эта выставка позволит коста-риканской общественности ближе познакомиться с историей и традициями русской балетной школы и станет ещё одним вкладом в развитие культурного диалога между нашими странами", - отметил посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян, которого процитировали в пресс-службе.

В основу экспозиции легли материалы из собрания музея. На выставке представлено более 120 цифровых работ: эскизов декораций, костюмов, афиш, фотографий и архивных материалов, которые раскрывают наследие русской балетной школы. Экспозиция "выставки представлена в четырех разделах. Первый подробно рассказывает о классических постановках Мариуса Петипа, деятельность которого легла в основу русской балетной школы. Второй посвящен "Русским сезонам" Сергея Дягилева. Третий раздел раскрывает вклад русских артистов в формирование национальных балетных школ Латинской Америки. Завершает экспозицию раздел "История русского балета продолжается", где представлена генеалогия русской балетной традиции. Здесь можно увидеть образы великих артистов XX-XXI веков - от Анны Павловой и Вацлава Нижинского до Майи Плисецкой, Михаила Барышникова и Светланы Захаровой.

Выставка "Золотой век русского балета" продлится в Сан-Хосе до 12 апреля.