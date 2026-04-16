Сергей Безруков удостоен спецприза "Верю" ММКФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский" 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вручили актеру, народному артисту России, худруку МХАТ имени Горького и Московского губернского театра Сергею Безрукову.

"Огромная честь для меня сегодня вручать этот приз вам, Сергей Витальевич. (...) Мы все в ожидании новых ролей и на сцене, и в кадре", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, вручая награду.

Безруков, поблагодарив за приз, отметил, что "всегда привык работать, и работал, и продолжаю работать, не думая о наградах".

Безруков - российский актёр театра, кино, театральный режиссёр, сценарист, художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. Горького с 6 марта 2026 года, художественный руководитель Московского губернского театра с 2014 года.

В 1994 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, сразу после был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

На счету Безрукова - многочисленные роли в театре и кино, среди которых телесериалы "Бригада", "Мастер и Маргарита", "Есенин", фильмы "Пушкин. Последняя дуэль", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

ММКФ - второй, после Венецианского, старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 16 по 23 апреля. В основной конкурс вошли 13 картин.