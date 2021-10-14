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Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн
Фото: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке", которая частично была уничтожена встроенным в рамку шредером в 2018 году, ушла с молотка на аукционе Sotheby's за рекордную для художника сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около $25,4 млн), сообщили в четверг организаторы аукциона.

"Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру - мы можем только догадываться о том, что будет дальше", - завили в Sotheby's.

В 2018 году копия одного из самых знаменитых граффити Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (прежнее название картины) была продана на аукционе Sotheby's за 1,1 млн фунтов стерлингов, после чего встроенный в рамку шредер разрезал половину изображения на мелкие полосы.

Стоимость этой картины стала рекордной для всех проданных ранее работ художника, скрывающего свою личность.

Бэнкси Sotheby's

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