Пейзаж Саврасова из коллекции Громыко выставили на торги за 7 млн рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Работу Алексея Саврасова "Летний пейзаж" выставили на торги аукционного дома "Литфонд", которые состоятся 16 мая, лидирующая ставка за лот уже составляет 7 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"Полотно "Летний пейзаж" Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897), созданное в конце XIX века, обладает исключительным провенансом. Картина происходит из коллекции легендарного советского дипломата Андрея Громыко, а ранее находилась в собрании Феликса Вишневского - известного коллекционера и основателя в центре Москвы Музея Василия Тропинина и других выдающихся русских художников XVIII-XIX веков (...) На момент релиза лидирующая ставка составляет 7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Выставленное на торги произведение относится к позднему периоду творчества мастера, когда из-за проблем со зрением и отсутствия средств на профессиональные материалы художник работал в экспрессивной, намеренно "небрежной" манере. Подлинность работы подтверждена экспертными заключениями от Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова (НИНЭ имени Третьякова) и Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени А. Бенуа (НИЦЭ имени Бенуа).

За 460 тысяч рублей на торгах представлена работа "Дети на сенокосе" Ивана Пелевина. Работа снабжена заключением Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. За 440 тысяч на аукционе можно приобрести графический лист "Дубы в Абрамцеве" Петра Кончаловского.

Также среди лотов - гуашь "Вечером после грозы. На Северной Двине" Василия Переплетчикова (260 тысяч рублей, пастель "Зима (Санки)" Михаила Ларионова (160 тысяч рублей) и акварель Максимилиана Волошина "Море. Крым" (130 тысяч рублей).

