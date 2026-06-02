Путин поддержал идею возрождения российского Пушкинского общества

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости возродить в России Пушкинское общество.

"И в преддверии Пушкинского Дня России предлагаем подумать о возрождении российского Пушкинского общества. Оно было создано ещё в 1882 году. В советское время стало всесоюзным, последним энтузиастом этого движения был Дмитрий Сергеевич Лихачёв. С его уходом из жизни история Пушкинского общества обрывается", - сказала советник президента РФ Елена Ямпольская на совете по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России.

"По поводу возрождения Пушкинского общества. Ну, конечно, конечно, нужно возродить. И спасибо, что вы обратили на это внимание. Надо это сделать, и сделать самым наилучшим образом", - ответил Путин.

Владимир Путин Елена Ямпольская Александр Пушкин
