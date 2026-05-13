Единые учебники по русскому и литературе внедрят в РФ с 1 сентября 2027 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов готовы и направлены на экспертизу, в учебный процесс они будут внедрены с 1 сентября 2027 года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Работа над едиными учебниками по русскому языку и литературе ведётся при участии Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Учебники для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Они будут внедрены в учебный процесс с 1 сентября 2027 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в ведомстве, в регионы направлены методические рекомендации с тремя перечнями произведений по систематизации детского и юношеского чтения: обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности.