В Третьяковской галерее проходит выставка о предшественниках Третьякова

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Предшественники. Прянишников и Солдатёнков", которая впервые знакомит публику с двумя крупными собраниями русской живописи, сложившимися в XIX веке, проходит в Третьяковской галерее, в рамках экспозиции представлено более 140 экспонатов живописи, графики, а также редкие книги, архивные документы и фотоматериалы, сообщили в пресс-службе галереи.

"Выставка посвящена двум выдающимся фигурам, без которых невозможно представить историю русского искусства XIX века и становление отечественного музейного дела. Этот проект позволяет увидеть не только великолепные произведения русских мастеров, но и историю людей, благодаря которым эти работы были сохранены для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяны Юденковой.

Она отметила, что выставка создана совместно с Российской государственной библиотекой. По словам Юденковой, судьбы этих собраний неразрывно связаны с Румянцевским музеем, откуда многие произведения впоследствии вошли в фонды Третьяковской галереи.

Как уточнили в галерее, Фёдор Прянишников - тайный советник и меценат, возглавлявший Почтовый департамент Российской империи. Козьма Солдатёнков - московский купец-старообрядец, издатель и благотворитель, один из наиболее влиятельных предпринимателей своего времени. Свою собирательскую деятельность они начали раньше Павла Третьякова, а их коллекции стали доступны любителям искусства еще до открытия Городской художественной галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых. Обе коллекции были хорошо известны, и именно знакомство с коллекцией Прянишникова вдохновило Третьякова на создание собственного собрания.

Собрание Прянишникова стало одним из первых коллекций, посвященных исключительно русской школе живописи. Коллекционер стремился приобретать произведения ключевых мастеров отечественного искусства со времени основания Императорской Академии художеств, создавая таким образом своеобразную историю русской живописи XVIII-XIX веков. В его собрании находились произведения Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Павла Федотова и Александра Иванова. Особое значение имело стремление Прянишникова сохранить целостность собрания и сделать его доступным публике. Именно эта коллекция, переданная в 1867 году в дар Румянцевскому музею по распоряжению императора Александра II, стала основой первой публичной галереи русской живописи в Москве и важным этапом в формировании музея национального искусства.

Коллекция Солдатёнкова стала одним из крупнейших и наиболее авторитетных частных собраний русского искусства второй половины XIX века. Солдатёнков собирал произведения художников, определивших развитие русского реализма: Василия Перова, Владимира Маковского, Григория Мясоедова, Василия Поленова, Константина Маковского и Павла Чистякова. Особое место занимали произведения Карла Брюллова и Александра Иванова, включая этюды и большой эскиз к "Явлению Христа народу". Картины из собрания Солдатёнкова экспонировались на Всемирных выставках в Лондоне, Париже и Вене, а после передачи Румянцевскому музею в 1901 году значительно расширили его художественное собрание.

Выставка будет открыта до 11 октября.