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Власти Петербурга предложили включить в турмаршруты музей органов госбезопасности

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Музей органов государственной безопасности Петербурга может войти в патриотические экскурсионные маршруты, которые предлагают туроператоры приезжающим в город туристам, заявил городской комитет по развитию туризма.

"Музей органов государственной безопасности - это филиал Государственного музея политической истории России и единственная в стране общедоступная вневедомственная экспозиция на эту тему. Он расположен в доме 2 на Гороховой улице, где более пятидесяти лет работали российские и советские секретные службы. Особая часть экспозиции - мемориальный кабинет основателя и первого руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Дзержинского", - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина, музей дает возможность увидеть работу органов госбезопасности изнутри - через архивные документы, рассекреченные материалы.

"В рамках проекта "Приходи в музеи/Visit музеи" Городское туристско-информационное бюро организовало рабочую встречу с туроператорами, представив эксклюзивные программы Музея органов государственной безопасности. Туристический объект может войти в патриотические программы и разнообразить обзорные экскурсии. По итогам визита туроператоры отметили высокий потенциал музея для включения в школьные и молодёжные образовательные программы, тематические экскурсии для взрослых туристов, интересующихся историей России, и патриотические маршруты для организованных групп", - рассказали в комитете.

Там пояснили, что проект "Приходи в музеи/Visit музеи" Городского туристско-информационного бюро направлен на продвижение музейных площадок города среди туристических компаний и расширение тематических направлений путешествий.

Петербург Гороховая улица Феликс Дзержинский
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