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Уцелевшее при пожаре полотно обнаружено внутри здания панорамы "Оборона Севастополя"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", выгоревшем внутри в результате атаки БПЛА, диорама "Подземно-минная война в Севастополе" практически не пострадала, сообщает в четверг пресс-служба Музея обороны Севастополя.

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"В процессе разбора последствий пожара, начавшегося в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." в результате атаки БПЛА ВСУ, сотрудники Музея обороны Севастополя обнаружили уникальный музейный предмет, который практически не пострадал. Речь идет о полотне диорамы под названием "Подземно-минная война в Севастополе", написанное В.И. Гранди и Б.Н. Беляевым для экспозиционного зала Севастопольской панорамы", - говорится в сообщении.

Диорама была создана в 1958 году и посвящена подземно-минным работам в ходе первой героической обороны Севастополя - прежде всего на четвёртом бастионе.

Состояние диорамы специалисты оценивают как удовлетворительное. Полотно планируют передать реставраторам из ведущих центров страны. Окончательное решение о возможности дальнейшего экспонирования примут эксперты.

В ходе разбора завалов также найдены живописные фрагменты "Солдат-денщик" и "Кок" работы Н. К. Соломина. Фрагмент "Солдат-денщик" находится в неудовлетворительном состоянии, "Кок" сохранился значительно лучше - он располагался на подрамнике, что позволило аккуратно его снять, уточнили в музее.

Кроме того, из предметного плана извлечены муляжи: ядра, телеги, лопаты, кирки, вёдра, кувшины, котелок, пушки, самовар, чашечка с блюдцем из офицерского блиндажа. Изделия выполнены из дерева, гипса или в технике папье-маше; они могут быть использованы при воссоздании предметного плана.

Ранее сотрудникам музея удалось спасти 14 сюжетных фрагментов панорамы и 11 фрагментов с изображением неба.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, беспилотник в ночь на 10 июня повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожены.

Севастополь Оборона Севастополя
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