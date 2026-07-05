Объявлены лауреаты XV Международного конкурса артистов балета

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лауреаты XV Международного конкурса артистов балета объявлены в Москве, среди них - представители России, США, Японии, Словении, Монголии, Сербии, Армении, Швеции и других стран, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Объявлены имена победителей XV Международного конкурса артистов балета в Москве. Это важное событие в мире классического танца, которое ежегодно собирает молодых талантливых артистов со всего мира для демонстрации своих навыков и артистизма", - написала она в своем канале в Мах.

Любимова уточнила, что по решению членов жюри лауреатами конкурса в Младшей группе в номинации девушки, соло стали: I премия Хуан Кристал (США), получившая золотую медаль; II премия Соколова Виктория (Россия), удостоенная серебряной медали; III премия Нагаи Сакура (Япония), получившая бронзовую медаль.

В номинации девушки, дуэт: I премия Пенева Яна (США), золотая медаль; II премия Былкова Анна (Россия), серебряная медаль; III премия Скребкова Ника (Беларусь), бронзовая медаль. Юноши, соло: I премия Пак Кунбёолбит (Республика Корея), золотая медаль; II премия Ватанабэ Денис, (Япония) и Волков Елисей (Россия), серебряная медаль; III премия Архипов Егор и Грачев Андрей (Россия), бронзовая медаль. Юноши, дуэт: I премия Ороховски Алексей (США), удостоенный золотой медали; II премия Вогрин Вид (Словения) и Дмитриев Александр (Россия), серебряная медаль; III премия Батболд Долгун (Монголия), бронзовая медаль.

В Старшей группе в номинации женщины, соло лауреатом стала Яна Зимонич (Сербия), получившая бронзовую медаль. В номинации женщины, дуэт: I премия Ким Минджин (Республика Корея), золотая медаль; II премия Чжан Икунь (Китай), серебряная медаль.

В номинации мужчины, соло I премия: Гуделев Рома (Япония), удостоен золотой медали; II премия Анвар Акиб (Россия), серебряная медаль; III премия Соболев Дмитрий (Россия) и Марукян Размик (Армения), бронзовая медаль. Мужчины, дуэт: I премия Ли Канвон (Республика Корея), золотая медаль; III премия Мармус Огюст (Швеция), бронзовая медаль.

XV Международный конкурс артистов балета, который в этом году был посвящен хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу, проходил с 25 июня по 5 июля. Участие в конкурсе, как уточнила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, приняли почти 160 участников из 30 стран.

Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 19 лет) и старшая (до 27 лет). Всего в этом году на конкурс было подано 362 заявки из 35 стран мира, среди которых Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония.

Международный конкурс артистов балета впервые состоялся в 1969 году на сцене Большого театра. Конкурс проводится раз в четыре года. Смотр является одним из самых престижных балетных состязаний мира.