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Пушкинский музей представит первую масштабную выставку о буддийском искусстве в России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представит выставку "Алмазная колесница. Буддийское искусство России", которая станет первым проектом о буддийском искусстве в России.

"Мы представляем этот проект в Год единства народов России: выставка покажет яркое и многогранное искусство буддизма, позволит больше узнать о культурном многообразии нашей страны и о том, как обогащают друг друга разные традиции народов России", - сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Екатерина Проничева, слова которой привели в пресс-службе.

В музее отметили, что выставка станет первым масштабным проектом о буддийском искусстве в России. В экспозиции представят более семисот экспонатов: не выставлявшиеся ранее статуи и живописные произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев — уникальные памятники, редкие для всего буддийского мира. Совместный проект с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии приурочен к Году единства народов России.

В музее отметили, что Алмазная колесница (ваджраяна) — одно из основных направлений буддизма, метафора молниеносного движения к просветлению. Учение возникло в Индии как ответвление Великой колесницы (махаяны) около V–VII века и получило окончательное оформление на территории Тибета. На выставке, наряду с монгольской, тибетской, китайской и древнейшей непальской школами, будут представлены тувинская, калмыцкая и бурятская. Посетители смогут увидеть никогда ранее не выставлявшиеся произведения буддийского искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Кроме того, экспозиция познакомит зрителей с главными персонажами буддийского пантеона, историей Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символикой, культовой утварью, а также основными художественными школами. Среди ключевых экспонатов — "Атлас тибетской медицины", святыня Бурятии и российского буддизма, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала. В пространстве выставки будут представлены скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, статуэтки, амулеты, тексты и тханки (живописные произведения на свитках).

Пушкинский музей
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