Эрмитаж и Еврейский музей подписали соглашение о совместных проектах

Первым станет выставка Рембрандта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж и Еврейский музей и центр толерантности подписали оглашение о сотрудничестве и проведении совместных выставочных и просветительских проектов, первым из них станет выставка Рембрандта.

"Мы подписали важное соглашение, которое на самом деле является продолжением уже многих лет нашей совместной работы (...) Но это новый этап, потому что мы подписали трехлетнее соглашение о проектах: проекты выставочные, научные, логистические", - сказал на церемонии подписания глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он назвал подписание соглашения примером государственного и частного партнерства, что важно как для Эрмитажа, так и для музеев в целом, так как это партнерство с музеем нового типа, каким является Еврейский музей. В рамках соглашения уже запланировано проведение нескольких проектов. Первым из них станет "Молодой Рембрандт", связанный как с самим Рембрандтом, так и с Ветхим Заветом и тем, какую роль он и еврейские общины сыграли в формировании протестантской культуры Голландии.

"Это большая тема, которая является частью еще большей темы - культуры Голландии, которая традиционна для Эрмитажа. И у нас тут стоит несколько проектов и здесь, и в Эрмитаже, которые мы вместе осуществим. И проект "Молодой Рембрандт", и "Аман узнает свою судьбу", и большая выставка "Новая Голландия", где будут представлены новые открытия исследований голландского искусства коллекции Эрмитажа. В общем, впереди много интересного, будем вам постепенно про это рассказывать", - добавил Пиотровский.

Генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода отметил, что "соглашение, которое будет действовать в течение трех лет, я надеюсь, что оно будет идти на благо москвичей, которые будут посещать выставки в стенах Еврейского музея и центра толерантности, на благо развития культуры, на благо взаимодействия двух культурных институций".