Федеральные музеи по льготе для многодетных посетили более 3,5 млн человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Свыше 3,5 млн человек воспользовались льготой для многодетных семей и бесплатно посетили федеральные музеи с момента запуска программы весной 2025 года, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Возможность посещать федеральные учреждения культуры на бесплатной основе многодетными семьями была закреплена правительством в апреле 2025 года. До этого программа работала в качестве эксперимента в некоторых регионах.

Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, многодетной семье достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее ее статус.