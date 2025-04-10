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Многодетные семьи в РФ смогут посещать музеи в любой удобный для них день

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила для федеральных учреждений культуры, согласно которым многодетные семьи смогут их посещать в любой удобный для них день, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Прошлый год был объявлен президентом Годом семьи. Указом главы государства на федеральном уровне закреплен единый статус и основные социальные гарантии для многодетных, которые они могут получить по всей стране, и что очень важно, вне зависимости от региона своего проживания. В числе таких мер поддержки - право бесплатно посещать учреждения культуры, места досуга. Однако, некоторые из них устанавливают определенный график, под который родителям с детьми еще нужно подстраиваться, например, только два льготных дня в месяц. Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он уточнил, что необходимая информация о посещении "должна размещаться на их официальных сайтах и регулярно обновляться".

Как уточняется в телеграм-канале правительства РФ, согласно утвержденным правилам, чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, многодетной семье будет достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее их статус. После этого организаторы выдадут билеты.

Информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры, также она появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

Указ президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей" был подписан в 2024 году. Он закрепил на федеральном уровне единый статус и социальные гарантии для многодетных семей по всей стране.

В настоящее время возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки для этой категории граждан. В нем участвуют федеральные и региональные учреждения культуры различной ведомственной принадлежности.

Михаил Мишустин
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