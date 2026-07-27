ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия два театра в Бразилии и центр Гдыни

Также в список включены пляжи высадки союзников в Нормандии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Комитет ЮНЕСКО внес в список объектов всемирного наследия два бразильских театра и центр Гдыни - портового польского города, говорится в пресс-релизе организации.

Статус всемирного наследия получил "Театр мира" в столице штата Пара, Белене, а также Площадь республики, на которой стоит театр. Площадь Святого Себастьяна в столице штата Амазонас, Манаусе, и располагающийся на этой площади "Амазонский театр" также вошли в этот список. Строительство всех этих объектов было результатом Каучуковой лихорадки (1879-1912 годы) в Бразилии. Театры соединяют в себе элементы местной и европейской, в частности, французской архитектуры. Эти постройки стали символом политических и урбанистических амбиций.

Центр Гдыни на севере Польши примечателен модернистской архитектурой. Как считают в ЮНЕСКО, центр города иллюстрирует "важный разрыв с историзмом по мере становления Гдыни важным морским портом Польши в период между Первой и Второй мировой войной".

Также в список всемирного наследия включили, в частности, Национальный парк Гарамбы в Демократической Республике Конго, Морской заповедник Акабы в Иордании, национальный парк в горах Хаджар в эмирате Эль-Фуджайра, места производства фарфора ручной работы в китайском городском округе Цзиндэчжэнь, Национальный заповедник Окефеноки в США, шесть исторических городов на Коморских островах, пять подземных мечетей в Мангистауской области, главный храм Ват Пхра Махатхат в городе Накхонситхаммарат на юге Таиланда, город Сиди-Бу-Саид в Тунисе и древний индийский город Сарнатх, являющийся местом паломничества для буддистов, горный массив Олимп в Греции, 10 объектов модернистской архитектуры в Ташкенте, иранскую горную крепость Аламут (Замок Хассана Саббаха), средневековые замки в Лангедоке, пляжи высадки союзников в Нормандии.