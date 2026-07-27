Поиск

ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия два театра в Бразилии и центр Гдыни

Также в список включены пляжи высадки союзников в Нормандии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Комитет ЮНЕСКО внес в список объектов всемирного наследия два бразильских театра и центр Гдыни - портового польского города, говорится в пресс-релизе организации.

Статус всемирного наследия получил "Театр мира" в столице штата Пара, Белене, а также Площадь республики, на которой стоит театр. Площадь Святого Себастьяна в столице штата Амазонас, Манаусе, и располагающийся на этой площади "Амазонский театр" также вошли в этот список. Строительство всех этих объектов было результатом Каучуковой лихорадки (1879-1912 годы) в Бразилии. Театры соединяют в себе элементы местной и европейской, в частности, французской архитектуры. Эти постройки стали символом политических и урбанистических амбиций.

Центр Гдыни на севере Польши примечателен модернистской архитектурой. Как считают в ЮНЕСКО, центр города иллюстрирует "важный разрыв с историзмом по мере становления Гдыни важным морским портом Польши в период между Первой и Второй мировой войной".

Также в список всемирного наследия включили, в частности, Национальный парк Гарамбы в Демократической Республике Конго, Морской заповедник Акабы в Иордании, национальный парк в горах Хаджар в эмирате Эль-Фуджайра, места производства фарфора ручной работы в китайском городском округе Цзиндэчжэнь, Национальный заповедник Окефеноки в США, шесть исторических городов на Коморских островах, пять подземных мечетей в Мангистауской области, главный храм Ват Пхра Махатхат в городе Накхонситхаммарат на юге Таиланда, город Сиди-Бу-Саид в Тунисе и древний индийский город Сарнатх, являющийся местом паломничества для буддистов, горный массив Олимп в Греции, 10 объектов модернистской архитектуры в Ташкенте, иранскую горную крепость Аламут (Замок Хассана Саббаха), средневековые замки в Лангедоке, пляжи высадки союзников в Нормандии.

ЮНЕСКО Бразилия Нормандия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд

 "Одиссея" сохранила лидерство в прокате, собрав $87 млн во второй уикенд

Работы Айвазовского, Петрова-Водкина, Рериха и других художников выставят на торги за 1 млрд рублей

Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

 Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

В ЮНЕСКО обеспокоены повреждениями в древнем ливанском городе Тир от ударов Израиля

 В ЮНЕСКО обеспокоены повреждениями в древнем ливанском городе Тир от ударов Израиля

Гергиев рассчитывает удвоить вместимость Большого театра

 Гергиев рассчитывает удвоить вместимость Большого театра

Умер художник Владимир Пименов

Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

 Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

"Одиссея" превзошла "Оппенгеймера" по стартовым сборам

 "Одиссея" превзошла "Оппенгеймера" по стартовым сборам

Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

 Тверь включена в расширенный турмаршрут Золотое кольцо

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10763 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов