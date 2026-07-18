Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гора Олимп в Греции может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Associated Press.

Кандидатов обсудят на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сессия которого состоится в южнокорейском Пусане с 19 по 29 июля.

Гора высотой 2 918 метров претендует на попадание в список и как культурный, и как природный объект. Греция инициировала процесс включения Олимпа в список ЮНЕСКО еще в 2014 году.

Гора Олимп является центральным объектом греческой мифологии, согласно которой гора является обителью богов во главе с громовержцем Зевсом, который сверг своего отца - титана Кроноса. По итогам 10-летней войны с Титанами олимпийцы установили новый мировой порядок.

На одной из вершин археологами было обнаружено святилище периода Эллинизма (323 г. до н.э. - 30 г. н. э.). Предположительно, именно его упоминал Плутарх, описывая процессии, приносившие животных в жертву Зевсу.

На склонах горы, которые уходят практически в море, обитают редкие представители флоры и фауны, включая ряд эндемиков региона.

Гора Олимп также популярна у туристов, хотя и является непростой для восхождения из-за изменчивой погоды и сложного ландшафта. В частности, 11 июля при восхождении погиб гражданин Греции. В мае спасатели нашли тело 25-летнего испанца, который пропал за несколько дней до этого.