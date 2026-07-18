Поиск

Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО

Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Гора Олимп в Греции может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Associated Press.

Кандидатов обсудят на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сессия которого состоится в южнокорейском Пусане с 19 по 29 июля.

Гора высотой 2 918 метров претендует на попадание в список и как культурный, и как природный объект. Греция инициировала процесс включения Олимпа в список ЮНЕСКО еще в 2014 году.

Гора Олимп является центральным объектом греческой мифологии, согласно которой гора является обителью богов во главе с громовержцем Зевсом, который сверг своего отца - титана Кроноса. По итогам 10-летней войны с Титанами олимпийцы установили новый мировой порядок.

На одной из вершин археологами было обнаружено святилище периода Эллинизма (323 г. до н.э. - 30 г. н. э.). Предположительно, именно его упоминал Плутарх, описывая процессии, приносившие животных в жертву Зевсу.

На склонах горы, которые уходят практически в море, обитают редкие представители флоры и фауны, включая ряд эндемиков региона.

Гора Олимп также популярна у туристов, хотя и является непростой для восхождения из-за изменчивой погоды и сложного ландшафта. В частности, 11 июля при восхождении погиб гражданин Греции. В мае спасатели нашли тело 25-летнего испанца, который пропал за несколько дней до этого.

ЮНЕСКО Греция Олимп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО

 Гора Олимп в Греции претендует на включение в список ЮНЕСКО

Пожар уничтожил более 100 жилых домов в Норвегии

 Пожар уничтожил более 100 жилых домов в Норвегии

Финляндия ввела временное ограничение на передвижение в восточной части Финского залива

 Финляндия ввела временное ограничение на передвижение в восточной части Финского залива

Иранские военные атаковали базы США в Кувейте и Иордании

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану

США опровергли заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

 США опровергли заявление Ирана о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе

Иран запустил ракеты по американской авиабазе в Саудовской Аравии

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

США нанесли удары по городам на юго-западе и в центральной части Ирана

Трамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США

 Трамп призвал сестру Линдси Грэма баллотироваться в Сенат США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10585 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3190 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов