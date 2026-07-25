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ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия скальные мечети Мангистау

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Скальные мечети Мангистау внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Ерлан Карин.

"По инициативе и при непосредственной поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата, Султан Упи) внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято сегодня на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в городе Пусане", - написалон в субботу в соцсети.

По его словам, включение исторических объектов в список всемирного наследия привлечет дополнительное внимание мирового сообщества к Казахстану, придаст новый импульс развитию туризма и откроет возможности для реализации инфраструктурных проектов.

Карин также сообщил, что Казахстан намерен продолжить работу по включению в списки ЮНЕСКО других объектов национального культурного наследия, в том числе Жаркентской мечети, Вознесенского кафедрального собора в Алматы, петроглифов Каратау и "Слов назидания" Абая.

В 2024 году на заседании национального курултая в Атырау Токаев поручил начать работу по включению скальных мечетей Мангистау в список всемирного наследия ЮНЕСКО. До этого последними объектами Казахстана, включенными в список ЮНЕСКО, стали мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи (2003 год) и петроглифы Танбалы (2004 год).

Казахстан ЮНЕСКО Мангистау
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