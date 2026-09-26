Швыдкой и итальянский оперный режиссер стали лауреатами "Эрмитажной премии"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова вручила "Эрмитажную премию" 2026 года специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству, послу по особым поручениям Михаилу Швыдкому и итальянскому оперному режиссеру Джанкарло Дель Монако.

Вручение премии прошло в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Человек, который за свои 60 лет творческой жизни поставил 100 произведений, которые звучали и будут звучать на мировых площадках. И мне вдвойне приятно, что сегодня Джанкарло Дель Монако - это гражданин Российской Федерации. Он выбрал нашу страну, выбрал сцены наших ведущих театров - Мариинского и Большого", - подчеркнула вице-премьер.

Голикова напомнила, что вручение премии происходит в четвертый раз, ее лауреатами в разные годы стали Валерий Гергиев и Хуан Игнасио Дуато Барсиа, Борис Эйфман и Полад Бюльбюль оглы, Михаил Пиотровский и Теодор Курентзис.

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Планируется, что ее будут вручать ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур проходил с 24 по 26 сентября.