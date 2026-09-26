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Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет

Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -- Более 115 млн билетов приобрели пользователи "Пушкинской карты" с момента запуска программы пять лет назад, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

В рамках выступления главы министерства Ольги Любимовой на координационном совете по культуре были представлены статистические материалы по реализации "Пушкинской карты". Из них следует, что за весь период реализации программы было приобретено более 115 млн билетов на сумму свыше 58 млрд рублей.

"В этом году мы с вами отмечаем первый пятилетний юбилей "Пушкинской карты". За время реализации создано и проведено более одного миллиона мероприятий, в том числе в 2026 году - почти 155 тыс.", - сказала Любимова на координационном совете по культуре в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам министра, с начала года более семи миллионов молодых людей стали держателями "Пушкинских карт" и приобрели за этот период 14 млн билетов на мероприятия. На сегодняшний день к программе подключилось свыше 12,6 тыс. организаций культуры.

"Пушкинская карта" - программа социальной поддержки молодежи, которая позволяет россиянам от 14 до 22 лет включительно посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета с 1 сентября 2021 года. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия - походы в театры и кино, посещение выставок и концертов.

Пушкинская карта Минкультуры
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