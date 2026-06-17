Реквизит из "Звездных войн", "Волшебника страны Оз" и "Рокки" выставят на аукцион

Энтони Дэниелс, Кенни Бейкер, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер на съемочной площадке фильма "Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар" Фото: Lucasfilm/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Световой меч из киносаги "Звездные войны", шляпа ведьмы из "Волшебника страны Оз" и ряд других культовых предметов реквизита будут выставлены на аукцион Hollywood & Entertainment Signature Auction, организованный Heritage Auctions.



В аукционном доме сообщили, что торги пройдут с 13 по 17 июля. Среди ключевых лотов - световой меч, использованный актером Марком Хэмиллом в роли Люка Скайуокера в фильме "Империя наносит ответный удар" (1980). Торги за предмет, ранее не выставлявшийся на аукционах, начнутся с $1 млн. Реквизит включает в себя механизм, имитирующий "отсеченную руку" персонажа.



Также будут представлены головные уборы из классических фильмов: шляпа Злой Ведьмы Запада, которую носила Маргарет Хэмилтон в "Волшебнике страны Оз" (1939), со стартовой ценой $100 тыс., и цилиндр Джина Уайлдера из картины "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971), торги по которому начнутся с $50 тыс.



На продажу выставят и другие предметы: ховерборды из "Назад в будущее 2", ковры, фигурирующие в сюжете "Большого Лебовски", боксерские ботинки Сильвестра Сталлоне из "Рокки 3", черновой сценарий сиквела "Крестного отца", а также написанные от руки Джоном Ленноном слова песни If I Fell, созданные во время пребывания музыканта в Нью‑Йорке накануне первого выступления The Beatles в шоу Эда Салливана.



"Аукцион охватывает широкий спектр истории индустрии развлечений - от золотой эры Голливуда до современных блокбастеров и ключевых моментов в популярной музыке", - отметил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.