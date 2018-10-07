Работа художника Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Художник Бэнкси опубликовал видео, на котором его картина отправляется в измельчитель сразу после объявления о продаже на аукционе "Сотбис", сообщила BBC News.

Измельчитель был встроен в раму картины "Девочка с воздушным шариком". Он сработал сразу после объявления о продаже более чем за миллион фунтов стерлингов. Он оставил подпись под видео: "Стремление к уничтожению тоже творческое стремление".

Аукцион не раскрыл имя покупателя. На момент написания текста непонятно, должен ли он выплатить сумму за картину.