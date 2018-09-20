Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят одиннадцать фильмов, в том числе триллер "Проклятие монахини" и криминальный детектив "Простая просьба". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 202 упоминаниями за сентябрь текущего года занял фильм "Проклятие монахини" режиссера Корина Харди. Согласно сюжету священник с темным прошлым и послушница отправляются расследовать самоубийство молодой монахини по заданию от руководства Ватикана. В уединенном монастыре в Румынии героям предстоит столкнуться со злой силой, принявшей облик демонической монахини, и пройти опасное испытание, которое проверит на прочность их веру.

На второй строчке с 151 упоминанием фильм "Простая просьба" режиссера Пола Фига, снятый по сюжету одноименного романа Дарси Белл. Героиня фильма мать-одиночка Стефани (Анна Кендрик) знакомится с матерью друга ее сына Эмили (Блейк Лайвли). Между женщинами завязываются приятельские отношения. Но однажды Эмили исчезает. Теперь Стефани вместе с мужем пропавшей Шоном (Генри Голдинг) начинает поиски пропавшей подруги, которые открывают череду таинственных событий и интриг.

На третьей строчке документальная лента "Мария до Каллас" (147 упоминаний) режиссера Тома Вольфа о всемирно известной оперной певице XX века. В фильме представлено не только интервью с самой Каллас, но и разговоры с ее современниками.

Четвертое место заняла пародия на шпионские боевики "Агент Джонни Инглиш 3.0" (144 упоминания) режиссера Дэвида Керри. Герою фильма королю безвыходных ситуаций агенту Джонни Инглишу (Роуэн Аткинсон) предстоит найти хакера и разработчика кибератаки, в результате которой была взломана база данных британской разведки. На пятой строчке с 136 упоминаниями находится российская комедия "Доминика" режиссера Олега Агейчева. Согласно сюжету жизнь молодого архитектора Константина (Андрей Чадов), который находится в удобных отношениях со своей девушкой Яной (Светлана Устинова), меняется после того как он сталкивается с загадочным обстоятельством: на пороге своей квартиры герой обнаруживает трехмесячную девочку Доминику, обладающую феноменальными способностями.

Шестую строчку занял документальный фильм "Мастерская" (132 упоминания) режиссера Сергея Карандашова о "Студии первых и экспериментальных фильмов" ("ПиЭФ"), основанной Алексеем Германом в 1988 году, приуроченный к 80-летию со дня рождения великого мастера. На седьмой строчке фильм "Бои без правил" (77 упоминаний) режиссера Жана-Стефана Совера. Герой ленты молодой британец Билли Мур попадает в тюрьму Таиланда, в которой проводятся бои без правил между самыми жестокими преступниками. Билли приходится принять в них участие и одержать победу, чтобы выжить. Восьмое место с 52 упоминаниями занял триллер "Лондонские поля" режиссера Мэтью Каллена - экранизация одноименного детектива Мартина Эмиса. Героиня фильма роковая красотка Никола Сикс (Эмбер Херд) живет с предчувствием скорой смерти и начинает опасный роман одновременно с двумя мужчинами - бизнесменом Гаем (Тео Джеймс) и мошенником Китом (Джим Стерджесс), один из которых станет её убийцей.

Менее 50 раз в СМИ упоминалась итальянская комедия "Закону тут не место" (46 упоминаний) режиссеров Сальво Фикарра и Валентино Пиконе. Действие фильма разворачивается в сицилийском городке, в котором царит коррупция и хаос. Однажды жители выбирают нового мэра, который в отличие от своего предшественника борется со всем, что противоречит закону. 24 раза упоминался мультфильм "Храброе сердце. Заговор в королевстве". Согласно сюжету в королевстве Металломии произошел финансовый кризис, в результате которого власть захватил глава полиции. Рыцарю Расти и его друзьям предстоит стать защитниками королевства.

Завершает рейтинг документальная лента "Панды 3D" (22 упоминания). В основе фильма история знакомства панды Чен-Чен, которая всю жизнь провела в китайском парке, с окружающим миром.