Том Харди рассказал о фильме "Веном" перед премьерой в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Английский актер Том Харди считает, что фильм "Веном" рассказывает супергеройскую историю без каких-либо клише, в картине можно найти отсылки к истории Джекила и Хайда.

"Я давно был фанатом "Венома". Он интересный персонаж, который отставляет в сторону клише супергеройских историй. Для этого героя нет плохого и хорошего - он существо с потрясающими способностями, который делает все, что хочет, несмотря на последствия", - сказал актер.

В фильме, по мнению Харди, важна психологическая динамика супергеройского кино. "Веном не подчиняется законам социума. Он король свободы в определенном смысле. У него есть ощущение свободы, к которой мы стремимся. Хотя абсолютная свобода - это анархия и хаос, которые невозможно контролировать. А Эдди, с которым сливается Веном, пытается существовать с ним с человеческой точки зрения", - сказал актер в пятницу на пресс-конференции в Москве

На просьбу описать картину, Харди сказал, что "Веном" - динамичный и забавный фильм, который "отлично посмотреть под попкорн с семьей или друзьями".

Отвечая на вопрос, какими суперсилами он хотел бы обладать, Харди признался, что хотел бы быть суперотцом. "Быть рядом и делать все правильно. Мне кажется, это самая важная вещь. Но это почти невозможно", - ответил он.

В фильме, основанном на комиксах о журналисте Эдди Броке, рассказывается о том, как в героя вселяется существо-симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями.

Харди исполнил главную роль. В картине, которая выходит в российский прокат 4 октября, также сыграли Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие.