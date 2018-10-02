Прощание с Карцевым состоится в ЦДЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Прощание с Романом Карцевым пройдет 4 октября в 11 часов дня в Центральном доме литераторов. Об этом "Интерфаксу" сообщила помощница народного артиста России во вторник.

Роман Карцев скончался в одной из московских больниц во вторник утром. Как сообщалось, его планируется похоронить на Троекуровском кладбище.

Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. Он начал эстрадную карьеру в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина в 1963 году. На протяжении 30 лет выступал в дуэте с Виктором Ильченко. Вместе они ушли из театра Райкина и вернулись в Одессу. Дуэт играл в Одесском театре миниатюр, а затем - в Московском театре миниатюр.

С 1987 года Карцев служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", в телесериале "Мастер и Маргарита". Карцев - заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.