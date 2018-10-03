Том Харди: я готов сразиться с Человеком-пауком

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В российский прокат 4 октября выходит картина "Веном" об одном из самых популярных героев комиксов Marvel - инопланетном симбиоте, который вселяется в журналиста Эдди Брока. В результате чего борющийся с коррупцией и бесконтрольной властью репортер в обличии инопланетянина начинает творить бесчинства в Сан-Франциско, одновременно пытаясь взять ситуацию под контроль.

Главную роль в фильме Рубена Фляйшера сыграл британский актер Том Харди, известный по картинам "Дюнкерк", "Выживший", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и другим. Накануне российской премьеры фильма Том Харди приехал в Москву, чтобы представить картину, а также дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал о том, как он оправдывает неоднозначные поступки своего героя, каких антагонистов из вселенной Marvel он хотел бы видеть в следующих картинах про Венома и какую музыку слушал на съемочной площадке.

- Фильм станет первой сольной картиной Венома. Как бы ты охарактеризовал этого героя?

- Веном – инопланетное существо, которое генетически и симбиотически связано с журналистом Эдди Броком. Веном вселяется в парня, и не то чтобы Эдди очень этого хотел. Как бы то ни было, им надо как-то договариваться между собой как сосуществовать вместе. Таким образом, мы говорим про два существа, один из которых обладает невероятными способностями и которые могут использоваться в совершенно разных целях.

- То есть, на твой взгляд, Веном отрицательный герой?

- Думаю, у него все же есть хорошие черты. Для меня концепция делать что, что тебе хочется, несмотря на последствия была интересным полем для работы. В то же время Эдди Брок старается делать правильные вещи, обличать коррупцию, нечестный бизнес, показывать как важно делать правильные вещи, вне зависимости от последствий. Он старается быть хорошим, но в процессе сам совершает не очень хорошие поступки.

- В пресс материалах к фильму в описании твоего персонажа есть фраза: "Быть плохим не так уж плохо". Ты с ней согласен?

- Нет, не совсем. Мне кажется, это утверждение не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Отчасти да, в некотором роде это круто, но в ситуации, когда, например, мне надо было бы воспитывать своего сына, я бы не использовал такую формулировку.

Здесь все же имеется в виду то, что не следует судить книгу по обложке, сначала загляни внутрь. Не все, что кажется негативным или неправильным на проверку оказывается таким. Это, наоборот, может оказаться полезным для тебя. Это такой своеобразный сладкий запретный плод.

- Я читала, что ты занимаешься боксом, увлекаешься единоборствами. Какие техники удалось применить в фильме?

- Никакие. (Смеется) Вот совсем. Я усиленно тренировался, готовясь к съемкам, – бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу и тому подобное. Я был готов к любого рода драке. А потом оказалось, что этого не требовалось – ведь предполагается, что Эдди Брок совсем не боец. (Смеется) Все усилия были напрасны. Я спрашивал создателей фильма - "Вы уверены? Должны же в фильме быть хоть какие-то сцены с драками! Я же должен кому-то врезать, укусить кого-то". А они возьми да ответь: "Да, Веном делает подобное, а вот Эдди – нет."

- С какими антигероями ты хотел бы, чтобы Веном столкнулся в следующих фильмах?

- О, я открыт любым вариантам! Тут дело за "Сони" – ведь у Венома есть настоящая палитра героев, которым он противостоит в рамках мира Человека-паука. От Доктора Осьминога до Черной кошки или Мистерио. Столько персонажей, которых можно включить в историю. Так что тут настоящее поле для фантазии и экспериментов.

Ну и, конечно, очевиден вопрос – а как же Человек-паук? И каковы возможности в рамках франшизы Marvel объединить или воссоединить двух героев, Венома и Человека-паука? И хотят ли этого зрители? Но это "политическое" решение я не могу предсказать. Как бы то ни было, оба варианта стали бы невероятно крутыми.

Если говорить о моем собственном мнении, то я надеюсь, что персонаж Венома, который мы представим в этой картине, не будет стоять в стороне от остальных героев комиксов. Мне кажется, у него большой потенциал. Многие фанаты узнают его, и скажут – "хей, мне нравится этот герой! На его костюме у него паук на груди. Пусть он сразится с Человеком-пауком!" И я готов это сделать! Но именно это – вне моей компетенции.

- Музыка в фильме очень эмоциональна и помогает настроиться на нужный лад. Ты сам слушал какие-то определенные композиции перед тем, как выходить на съемочную площадку? И вообще как входил в нужное настроение своего героя?

- Да, я часто использую музыку в таких целях. Особенно когда она помогает окунуться в нужную атмосферу. Что касается "Венома", то здесь мне необходимо было быть очень собранным. Хотя значительную часть времени создатели ставили музыку для съемочной команды, актеров – подавали звук в динамики, чтобы взбодриться, перед какой-нибудь особенно сложной сценой.

Но у меня был собственный наушник, внутри уха, невидимый для окружающих. Обычно через него со мной общался кто-то из съемочной команды, чаще всего я слышал реплики Венома, чтобы знать, как действовать в той или иной сцене. А в моменты, когда моего всецелого внимания не требовалось, я ставил Queen, Creedence Clearwater Revival, James Brown, все песни из моего плейлиста, и никто не знал об этом. Но это в случаях чтобы расслабиться, а не для персонажа.

- Эдди Брок - сложный, неоднозначный персонаж. Как ты для себя оправдывал, объяснял его мотивы, действия?

- Мне кажется, это очень присуще человеческой природе – отчаянно желать что-то сделать, игнорируя общепринятые нормы и последствия поступка. Ты не обращаешь внимания на впереди стоящую опасность, потому что смотришь на своего врага. Таким образом, в случае Эдди Брока, он не обращает внимания ни на что другое, из-за чего становится уязвимым из-за своего эго и совершенных ошибок. Эдди страдает из-за того, что потерял, а тут появляется Веном и все идет вверх дном – это именно то, в чем Эдди нуждался. Это в определенной степени слабость человеческой натуры – совершать одни и те же ошибки. И, мне кажется, на это полезно взглянуть со стороны.