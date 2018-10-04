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Культура

"Мы, Веном": страшно не будет

На экраны выходит предсказуемая, но динамичная картина об инопланетном монстре-антигерое

"Мы, Веном": страшно не будет
Фото: Reuters

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На российские экраны выходит "Веном" - довольно предсказуемая, но динамичная картина об инопланетном монстре-антигерое, который вселяется в журналиста и наделяет его суперспособностями.

Дискуссий о фильме еще на стадии препродакшна было предостаточно – поклонники волновались, каким будет долгожданный проект Sony по комиксам Marvel, насколько создатели сумеют договориться на интеграции одной вселенной в другую. Хотя в определенной степени первой ласточкой в этом направлении был "Человек-паук: возвращение домой" – когда два мастодонта после долгих переговоров относительно прав на героя пришли к общему знаменателю.

Что касается "Венома", то кто-то также переживал о визуальной составляющей ленты – после появления первых трейлеров среди фанатов возникли нешуточные дискуссии о том, насколько вид инопланетного симбиота соответствует его комиксному воплощению.

Действие картины начинается в восточной Малайзии, где терпит крушение космический корабль, принадлежащий компании рискового богача и ученого Карлтона Дрейка (Риз Ахмед). По пути на Землю корабль столкнулся с астероидом, в результате чего земляне получают возможность познакомиться с инопланетной формой жизни – разумной и вовсе не доброжелательной. Несмотря на это, ученый намерен соединить людей и симбиотов вместе.

В это время на другой стороне планеты в Сан-Франциско дерзкий телерепортер Эдди Брок (Том Харди) успешно обличает коррупцию в своем городе, ратует за честность и открытость государственных, частных структур и всячески борется за добро и справедливость. Параллельно с этим он успешно строит отношения с адвокатом Энн (Мишель Уильямс). Однако однажды идеальная картинка рушится – вместо того, чтобы снять "заказной" сюжет о компании Карлтона Дрейка, Эдди, узнав о бесчеловечных методах работы бизнесмена, с прямолинейной яростью начинает самое настоящее расследование. Которое заканчивается, не успев начаться, - Брока увольняют. А затем Энн расстается с ним. В итоге успешный альфа-самец оказывается буквально у разбитого корыта, пытаясь оправдать свое имя и найти себе хоть какое-то применение.

По закону жанра, в попытке продолжить расследование деятельности компании Дрейка, Эдди сам оказывается подопытным – в него вселяется симбиот и начинает творить бесчинства в городе.

Поскольку "Веном" стал первым сольным фильмом об этом герое, перед создателями стояли довольно понятные задачи – рассказать зрителям о нем, его происхождении и сущности, избегая картинных клише и повторений "дебютных" картин о персонажах комиксов. Сделать это удалось лишь отчасти - совершенный, выверенный до малейшей детали визуальный вакуум картины нарушает, пожалуй, лишь встрёпанный вид обаятельного Брока. Ждать настоящего экшена приходится тоже довольно долго - несмотря на общеизвестную преамбулу, реальные действия происходят только во второй части картины.

Про глубокие философские подтексты и монологи тоже можно забыть - сюжет достаточно прост и прямолинеен.

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Впрочем, отдельного упоминания стоит взаимодействие Венома и Эдди Брока – это настоящий фейерверк словесных пикировок. Живые шутки значительно разбавляют иногда предсказуемую канву повествования (Веном периодически предлагает Эдди съесть кого-то из людишек, чтобы утолить голод, а Брок в ужасе отказывается и объясняет окружающим свои конвульсии и разговоры с самим собой тем, что подцепил какую-то заразу).

Как ни странно, при всей своей отталкивающей личине монстра, по мере того, как герои находят общий язык, и в процессе раскрытия образа симбиота, он заставляет проникнуться своим настроем. Несмотря на пугающую логику, он вышел динамичным и в каком-то смысле забавным персонажем. Не в последнюю очередь благодаря стараниям Тома Харди, чьи иногда картинные ужимки с лихвой восполняют некоторые очевидные повороты сюжета.

К слову, в итоговой версии фильма образ Венома гораздо лучше и органичнее, чем казалось на первый взгляд - хотя иногда он навевает ностальгические мысли о компьютерных играх и хоррорах прошлых лет.

Впрочем, страшно не будет - несмотря на российский рейтинг 16+, кровавых драк и расчлененки не предполагается, а сам Веном получился не таким отталкивающим, как можно было предположить.

Создатели фильма в качестве баланса для актуальности картины добавили вездесущие шуточки про "сильных женщин", сексизм и феминизм. Что представляется довольно несуразной попыткой реверанса в сторону актуальных тенденций индустрии. Хотя женским персонажам в картинах по комиксам, за небольшим исключением, в принципе пока что не слишком везло с экранным временем.

Единственным по-настоящему важным минусом картины представляется антипод Венома. Создатели выбрали на эту роль существо его же вида, нивелировав тем самым возможную непредсказуемость динамики противостояния. Но здесь это можно оправдать большим количеством экранного времени, которое ушло на знакомство с главным героем фильма - если рассказывать ещё и об антиподе, то фильм бы длился гораздо больше заявленных двух часов.

Что касается традиционного вопроса о сценах после титров - их две, но по-настоящему сюжетный вес имеет лишь первая из них. Оставаться ли на вторую, изучая длинный список специалистов по спецэффектам и других причастных к созданию фильма, - решать вам. Впрочем, саундтрек от Эминема должен скрасить ваше ожидание.

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Теги: кино, Веном, Том Харди

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