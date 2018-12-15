В Кусково в новогодние праздники пройдет рождественский фестиваль органной музыки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В начале января, в период зимних новогодних каникул в бывшей подмосковной резиденции Шереметевых, а ныне московском музее-усадьбе Кусково впервые пройдет рождественский фестиваль "Органные вечера в Кусково".

Как сообщают организаторы, 2 января фестиваль откроют солисты барочной капеллы "Золотой век" Фатима Лафишева (барочная скрипка), Елена Лендова (барочная скрипка), Александр Листратов (барочная виолончель) и Алексей Шевченко (орган).

4 января сопрано Оксана Лесничая и органист Алексей Шевченко представят рождественскую программу "Ave Maria". 6 января Анна Шкуровская (арфа) и Анна Суслова (орган) выступят с программой "Рождество в Кусково", в которую вошли сочинения, посвященные празднику.

7 января на сцену выйдет трио Игорь Гольденберг, Айдана Карашева и Юрий Таштамиров. Они представят джазовые и блюзовые мелодии, песенные хиты XX века, а также темы из кинофильмов - они прозвучат в оригинальной обработке для арфы, саксофона и органа.

Зимний фестиваль пройдет в одном из исторических зданий Кусково - Большой каменной оранжерее, самом большом павильоне дворцово-паркового ансамбля усадьбы Шереметевых, сооруженном по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова в 1763 году.