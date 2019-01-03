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Культура

Праздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы Эттинген

В Москве до 13 января открыты двери выставки, воссоздающей атмосферу знаменитого парижского салона авангардистов

Праздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы Эттинген
Выставка в ГМИИ имени А.С. Пушкина "Парижские вечера" баронессы Эттинген
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до "старого" Нового года можно успеть увидеть выставку "Парижские вечера" баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера". Это первая в России экспозиция, посвященная меценатке польского происхождения, которая собрала вокруг себя ныне признанных мастеров авангарда в живописи, поэзии и театральном искусстве.

Елена Миончинская была родом из Российской империи. Она получила фамилию Эттинген и титул баронессы после короткого замужества, а имя ее стало звучать на французский манер - Элен. Впоследствии она поселилась в столице Франции на бульваре Распаль со своим двоюродным братом, художником Сергеем Ястребцовым, который взял псевдоним Серж Фера.

Женщина в гуще авангарда

Баронесса Эттинген стала ярким воплощением образа эмансипе своего времени: независимая богатая красавица, она стала хозяйкой одного из самых модных салонов Парижа, писала картины под мужскими псевдонимами, вместе с братом финансово поддерживала художников и поэтов, а ее жизнь сопровождали яркие любовные романы.

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Выставка призвана хоть отчасти воссоздать атмосферу салона баронессы Эттинген: здесь собраны картины художников, бывавших в салоне и выставлявших свои работы в апартаментах на бульваре Распаль. Открывает экспозицию полотно "Свадьба" художника-самоучки Анри Руссо, которого Эттинген и Фера очень ценили: они приобретали его картины для салона и поддерживали финансово до самой его смерти. Здесь же - африканская статуэтка, напоминающая об увлечении авангардистов народным искусством Африки.

В салоне баронессы появлялись работы Франсиса Пикабиа, Амедео Модильяни, чьей кисти принадлежат представленные на выставке портреты художника Леопольда Сюрважа (возлюбленный Эттинген) и самой баронессы (картина утеряна, осталась лишь фотография). Творчеству самого Сюрважа организаторы выставки отвели особое место, среди работ - "Натюрморт с грушей" (1917 год) из галереи "Минотавр" в Париже, а также "Ваза с камелией и птица" (1919 год) из частного московского собрания.

Работа с Аполлинером

Благодаря щедрости баронессы Эттинген и Фера у авангардистов, хоть и недолго, был свой журнал под названием "Парижские вечера", экземпляры которого также составляют часть экспозиции. Кузены выкупили издание специально для Гийома Аполлинера, страдавшего из-за разрыва с возлюбленной. Он и возглавил журнал, в котором появлялись и литературные произведения, и репродукции работ авангардистов.

Аудитория "Парижских вечеров" была невелика, но в узких кругах коллекционеров журнал приобрел авторитет. Например, картина Андре Дерена "Субботний день" была приобретена благотворителем и коллекционером искусства Сергеем Щукиным, как предполагается, после публикации ее репродукции на страницах издания. Ныне картина хранится в Пушкинском музее, а на выставке по соседству с ней можно увидеть заветный номер журнала, открытый на развороте с изображением полотна.

Еще одна страница сотрудничества Аполлинера с Эттинген и Фера связана с сюрреалистическим театром. В салоне баронессы проходили репетиции спектакля "Груди Тиресия" по одноименной пьесе Аполлинера, и на выставке отдельный зал отведен под рассказ об этом событии в театральной жизни.

Искусство до конца

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После революции баронесса Эттинген и Фера лишаются источников дохода, остававшихся на родине, они теряют возможность служить меценатами для художников. В этот момент собранные братом и сестрой картины уже покойного Руссо выручают семью: полотна успели вырасти в цене, что позволило Эттинген и Фера сводить концы с концами.

Перипетии истории придают новый импульс творчеству баронессы Эттинген и Фера. Плоды их труда в период между войнами можно увидеть в заключительных залах выставки. Эттинген начинает писать картины, расписывать посуду и создавать плетеные панно, которые хорошо продавались. Фера также пишет картины на продажу и занимается оформлением декораций.

Баронесса много лет болела, в этот период и до самой ее смерти в 1950 году Фера заботился о благополучии родственницы и работал, чтобы оплачивать больничные счета. Переживший сестру на восемь лет, он успел распорядиться творческим наследием. Архив баронессы ныне хранится у Альбана Руссо - потомка режиссера, делавшего постановку в декорациях Фера. Эти документы и легли в основу нынешней выставки.

***

Бесспорна художественная ценность работ, собранных на выставке, но соль ее не столько в отдельных произведениях, сколько в их соседстве, в сплетении судеб их авторов, которое стало возможным во многом стараниями Эттинген и Фера. Кузены не просто оказались в круговороте бурного авангардного процесса, они нашли способы сплотить разных художников, создать для них почву для творчества и показать их работу миру.

Выставка работает до 13 января.

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Теги: Пушкинский музей, Элен Эттинген

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