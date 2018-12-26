Актеру Кевину Спейси предъявили обвинения в непристойном поведении

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американскому актеру Кевину Спейси в среду предъявлены обвинения в непристойном поведении в отношении 18-летнего юноши в ресторане в Нантакете (штат Массачусетс, США) сообщает британский телеканал Sky News.

Актер должен будет предстать перед судом по этому делу 7 января. Представители актера не комментируют ситуацию.

59-летнего Кевина Спейси, получившего две премии "Оскар", обвиняют в приставании к 18-летнему юноше в общественном месте в 2016 году. По словам матери потерпевшего, актер покупал мальчику выпивку "одну за другой", а затем начал приставать к нему.

"Он (юноша - ИФ) не сообщил о преступлении сразу, в основном из-за страха и смущения", - подчеркнула мать.

Ранее Спейси уже сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Впервые в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения. Позже в его адрес появились новые обвинения.

После публичных обвинений в адрес Спейси компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, режиссер фильма "Все деньги мира" Ридли Скотт, в котором снимался Спейси, из-за ситуации вокруг актера решил полностью переснять все сцены, в которых он участвовал, заменив его на актера Кристофера Пламмера.

Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 2000 году, также актер награжден премиями "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".