Главные новости
В РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября
Культура

Актеру Кевину Спейси предъявили обвинения в непристойном поведении

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американскому актеру Кевину Спейси в среду предъявлены обвинения в непристойном поведении в отношении 18-летнего юноши в ресторане в Нантакете (штат Массачусетс, США) сообщает британский телеканал Sky News.

Актер должен будет предстать перед судом по этому делу 7 января. Представители актера не комментируют ситуацию.

59-летнего Кевина Спейси, получившего две премии "Оскар", обвиняют в приставании к 18-летнему юноше в общественном месте в 2016 году. По словам матери потерпевшего, актер покупал мальчику выпивку "одну за другой", а затем начал приставать к нему.

"Он (юноша - ИФ) не сообщил о преступлении сразу, в основном из-за страха и смущения", - подчеркнула мать.

Ранее Спейси уже сталкивался с обвинениями в сексуальных домогательствах.

В миреЕще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствахЕще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствахЧитать подробнее

Впервые в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения. Позже в его адрес появились новые обвинения.

После публичных обвинений в адрес Спейси компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, режиссер фильма "Все деньги мира" Ридли Скотт, в котором снимался Спейси, из-за ситуации вокруг актера решил полностью переснять все сцены, в которых он участвовал, заменив его на актера Кристофера Пламмера.

Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 2000 году, также актер награжден премиями "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кевин Спейси

Новости по теме

Культура
Сергей Юрский попал в больницуСергей Юрский попал в больницу
Актера госпитализировали в инфекционное отделениеПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
На этой неделе в российский кинопрокат вышли всего четыре фильмаПодробнее
 Скончался заслуженный артист РФ Олег МартьяновСкончался заслуженный артист РФ Олег Мартьянов
Актер Малого театра умер на 67-м году жизниПодробнее
 Минкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионахМинкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионах
У него будут филиалы в четырех городах РФ, образование "выше столичного уровня" и принципиально новые программы обученияПодробнее
Путин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в СколковоПутин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в Сколково
Президент заявил, что слабо представляет ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского циркаПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В лидерах - две фантастические ленты и мультфильм про Человека-паукаПодробнее
 "Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах
Пользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд разПодробнее
 "Свечения" искусства в дни Хануки"Свечения" искусства в дни Хануки
Галерея "Триумф" представила выставку современных художников из Израиля в рамках первого ханукального фестиваля "Shine Bright"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиМоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловВ миреИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Госдума в 2019 году собралась запретить иностранцам без гражданства РФ водить такси

Москва назвала расширение санкций против Украины ответом на керченский инцидент

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветром

В новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз со слабым ветромРоман Вильфанд посоветовал запасаться морковками для снеговиков, так как снег будет хорошо лепиться Подробнее

Актеру Кевину Спейси предъявили обвинения в непристойном поведении

Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку

Российского туриста насмерть сбил автомобиль в итальянском Палермо

ЦИК допустил перенос единого дня голосования на октябрь

Житель Омска похитил из частной кузницы рыцарские кольчугу и шлем

ФАС заподозрила структуры Троценко в помехах при проверке по делу о развитии аэропорта Иркутска

Директор "Крыльев Советов" анонсировал переход из "Краснодара" защитника Шишкина

Свыше 90% россиян поверили в способность армии отразить любую военную угрозу

Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли

Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиГлава ЦИК подчеркнула, что если выявленные "Голосом" нарушения на повторных выборах подтвердятся, победителем останется Олег Кожемяко Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 декабря

Сочинский блогер осужден на 6 лет за вымогательство у депутата Госдумы

Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентября

Евро превысил 79 рублей впервые с 18 сентябряЭксперты связывают падение курса рубля с рождественскими праздниками и прохождением пика налоговых выплат Подробнее

Кремль прокомментировал инициативу Володина обсудить актуальность Конституции

ФИФА заинтересовалась участием клубов из России в турнире в Крыму

Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');