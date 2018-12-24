Спейси обязали явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Актеру Кевину Спейси направили повестку в суд в городе Нантакет штата Массачусетс на 7 января 2019 года по делу о сексуальных домогательствах, сообщила в понедельник газета The Boston Globe.

По словам газеты, досудебное слушание иска против актера прошло 20 декабря.

В 2017 году экс-ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к ее сыну, которому на тот момент было 18 лет. Как утверждает женщина, в июле 2016 года Спейси напоил молодого человека в баре Нантакета, после чего совершил развратные действия.

Впервые в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 1999 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

После публичных обвинений в адрес Спейси компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, продюсеры и режиссер фильма "Все деньги мира", в котором снимался Спейси, из-за ситуации вокруг актера решили полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.