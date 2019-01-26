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Культура

Дальневосточный университет и Третьяковская галерея запустят совместные образовательные программы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Государственная Третьяковская галерея в 2019 году запустят совместные образовательные программы по подготовке музейных специалистов широкого профиля, в том числе для многофункционального культурного центра, который откроется во Владивостоке к 2023 году по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба ДВФУ, вуз и Третьяковская галерея договорились о запуске специального образовательного модуля "Музейное дело и арт-менеджмент".

Обучение смогут пройти студенты гуманитарных программ. Они будут изучать историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины.

Набор на программу начнется в 2019 году.

Также университет и галерея обсуждают открытие совместной магистерской программы по музейному делу в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ.

Программа будет ориентирована на подготовку специалистов, востребованных в исследовательской, кураторской и управленческой деятельности в сфере искусства новейшего времени.

И в магистратуре, и в специальном модуле часть курсов будут читать приглашенные специалисты Третьяковской галереи.

"Новые образовательные программы успешно соединят опыт преподавателей университета и специалистов Третьяковской галереи и позволят подготовить кадры для такого масштабного проекта. Думаю, наши программы будут популярны и среди иностранных студентов, особенно из Азии, где так любят и ценят классическое русское искусство", - сказал ректор ДВФУ Никита Анисимов, слова которого приведены в сообщении.

Проект многофункционального культурного центра во Владивостоке состоит из двух площадок. Первая - в материковой части города - предполагает размещение концертного зала, музея и здания высшей школы музыкального и театрального искусства. На второй площадке на острове Русский планируется строительство хореографической, музыкальной и средней общеобразовательной школы и интернатов для детей, которые будут обучаться музыке и балету, а также жилья для сотрудников культурно-образовательного центра.

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Теги: ДВФУ, Третьяковская галерея, образование

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