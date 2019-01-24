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Культура

Третьяковка будет работать без выходных в связи с интересом к выставке Куинджи

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея продлила время работы выстави Архипа Куинджи в связи большим интересом к ней со стороны посетителей.

"В связи с большим интересом публики к выставке "Архип Куинджи" Третьяковская галерея продлевает часы ее работы по вторникам и средам до 21:00 мск, кассы и вход - до 20:00 мск. Также теперь выставка будет открыта для посещения и в понедельники", - рассказали журналистам в пресс-службе ГТГ.

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"Таким образом, выставка Архипа Куинджи будет работать каждый день (кроме 4 февраля) по 17 февраля допоздна - до 21:00 мск", - пояснили в музее.

Билеты доступны онлайн и в кассах музея.

Ранее галерее рассказали, чтобы не стоять в очереди, гости музея могут приобрести билеты заранее на сайте музея на удобные дату и время.

В Инженерный корпус Третьяковки, где проходит выставка, организовано несколько входов: для тех, кто купил билеты заранее, а другой - для тех, кто стоит в живой очереди.

Кроме этого, специальный вход предусмотрен для людей, которые имеют право внеочередного прохода на выставки - это инвалиды 1 и 2 группы, ветераны и еще несколько групп посетителей.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) открылась 6 октября. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля.

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Теги: Москва, Третьяковская галерея, Третьяковка, Архип Куинджи

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