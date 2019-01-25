Вход в Исторический музей в Москве будет бесплатным 9 февраля

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Музейный комплекс Государственного исторического музея (ГИМ) в Москве 9 февраля в честь празднования 147-летия сделает посещение бесплатным, сообщает портал столичной мэрии в пятницу.

9 февраля для свободного посещения будут открыты главное здание музея на Красной площади и собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Кроме этого, гости смогут получить 90-процентные скидки на экскурсии. Праздничный тариф на услугу составит всего 100 рублей. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музейного комплекса.

Для посетителей Исторического музея организаторы подготовили театрализованные программы, исторические реконструкции, викторины для взрослых и детей, разнообразные мастер-классы, а также более 30 обзорных экскурсий.

В течение всего дня в парадных сенях главного здания Исторического музея будут показывать теневой спектакль "Исторический музей", посвященный интересным страницам его истории. 9 февраля для гостей также будет работать фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться на средневековом троне со щитом, мечом и в шлеме.

В зале номер 20 пройдут мини-лекции по истории книгопечатания в России. Участникам предложат сделать открытку с изображением музея при помощи печатного станка. 9 и 10 февраля в музее будут проходить бесплатные уроки каллиграфии.

Праздничная программа по случаю дня рождения Исторического музея продлится и 10 февраля. Однако за вход в музейный комплекс уже придется заплатить.

Как сообщалось, в Татьянин день, 25 января, бесплатно посетить Государственный исторический музей смогут посетительницы с именем Татьяна. Для этого на кассе музея нужно предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Кроме Исторического музея, бесплатный вход организуют выставочный комплекс Исторического музея и Музей Отечественной войны 1812 года (площадь Революции, дом 2/3).