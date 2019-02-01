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Культура

Созданная Бэнкси банкнота с принцессой Дианой попала в коллекцию Британского музея

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Британский музей приобрел десятифунтовую банкноту с изображением принцессы Дианы, созданную уличным художником Бэнкси, пишет в пятницу The Guardian.

Это первая работа художника, оказавшаяся в коллекции музея. Ее передала организация, представляющая Бэнкси, - Pest Control. По данным The Art Newspaper, арт-объект будет храниться в отделе монет и медалей.

Заведующий отделом современных денег Том Хоккенхал рассказал, что музей несколько лет пытался приобрести банкноту Бэнкси, однако было сложно гарантировать авторство: художник делал копии купюр, что могли сделать и мошенники.

Купюру Бэнкси от настоящей отличает не только портрет принцессы Дианы вместо королевы, но и надпись "Banksy of England" на месте более привычной "Bank of England". Сообщается, что в 2004 году художник сделал несколько тысяч таких банкнот на сумму £1 млн. Он намеревался сбросить с крыши здания. Некоторые купюры были розданы на фестивале Рединг, однако потом обладатели пытались ими расплачиваться, поэтому распространение банкнот было прекращено во избежание проблем с законом.

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Теги: Бэнкси

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