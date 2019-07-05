Британский телеканал обнаружил вероятную видеозапись с Бэнкси

Видео с уличным художником хранилось в архиве с 2003 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Журналист бристольской редакции телекомпании ITV Роберт Мерфи нашел в архиве запись 2003 года, на которой изображен скрывающий свое настоящее имя мастер стрит-арта Бэнкси.

На архивном двухминутном видео молодой человек с закрытой нижней частью лица и в кепке, работает с собственными граффити, объясняет, почему он закрывает лицо и зачем он разрисовал домашних животных для выставки Turf War. Выставка прошла летом 2003 года. Само интервью продолжается 35 секунд.

На кадрах видно граффити с ребенком, который играет в кубики с буками, которые складываются в слова kill more ("больше убивать"), а также граффити с насекомым. Бэнкси позднее признал обе работы, и они участвовали в его выставках.

Человек на видео объясняет, что он прячет лицо, потому что нельзя быть уличным художником и чтобы тебя все узнавали. Живых овец он раскрасил под зебр, а свиней расписал шашечками, как такси, потому что это привлекает к ним внимание. На вопрос, зачем он нанес надпись "Место, определенное под бунт" (Designated Riot Area) на колонну Нельсона на Трафальгарской площади, он ответил, что подумал, что это будет забавно. На вопрос, что художник будет делать, если интервьюер расскажет о нем полиции, он ответил: "А что вы обо мне знаете?"

Этого художника в июле 2003 года интервьюировал корреспондент ITV Хейг Гордон. Мерфи нашел этот материал, когда проводил исследование о Бэнкси. Гордон сказал ему, что совершенно забыл об этом репортаже. Он добавил, что видел лицо художника, которого интервьюировал, но совершенно забыл, как тот выглядел. Гордон вспомнил только, что молодой человек оказался неожиданно приятным в общении и доброжелательным.