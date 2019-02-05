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Культура

В Госдуме вновь предложили чипировать все произведения искусства

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает правильным вернуться к обсуждению обязательного чипирования всех произведений искусства.

"Удивляюсь, почему, когда принимали закон о ввозе и вывозе культурных ценностей, не согласились на условия обязательного чипирования всех произведений искусства. Такая идея у комитета была, но ее не поддержали. На мой взгляд, это удобный формат, когда любое перемещение чипированного предмета, даже выноса через рамку - это сигнал тревоги", - сказала Ямпольская во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В комитете по культуре уточнили, что речь идет про предложения отмечать каждый музейный предмет особой маркировкой, которая даёт сигнал при перемещении предмета.

"Есть химический способ или радиоизотопная система - маркировка не видна, но срабатывает при перемещении предмета. Год назад это обсуждали, но Минкультуры не поддержало идею", - пояснили в комитете.

В свою очередь, Япольская высказала мнение, что надо вернуться к обсуждению этой идеи.

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Она также отметила, что ей жаль, что культура, как и все остальное, "определяется цифирью". "Эта гонка за количеством посещений вынужденная. Многое ориентировано на количественные показатели, но это не всегда хорошо. Третьяковская галерея - национальное достояние вне зависимости от того, сколько сотен тысяч человек придет на выставку. Это национальное достояние нужно беречь и сохранять - это то, что должен делать музей. Не нагнетать поток посетителей, а сохранять то, что ему дают", - сказала Ямпольская.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 31-летний Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По официальным данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

После инцидента картину вернули на выставку в ГТГ, затем по ее завершении 17 февраля картина отправится в Русский музей, где его специалисты проведут реставрационные работы по ликвидации незначительных повреждений полотна.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.

Теги: Госдума

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