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Культура

На Берлинале представили фильм о серийном убийце из Гамбурга, основанный на реальных событиях

Есть обновление от 22:05

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На 69-м Берлинале показали фильм "Золотая перчатка" о серийном убийце Фрице Хонка, режиссер картины Фатих Акин признался, что при перенесении на экран образа героя руководствовался методом Константина Станиславского.

Кинокритики неоднозначно приняли двухчасовую картину, снятую на основе реальных событий. Она повествует о серийном убийце, который расправился, как минимум, с четырьмя женщинами в Гамбурге в 70-е годы. Большинство его жертв были женщинами легкого поведения.

"Если вы слышали о методе Станиславского, то именно им мы и руководствовались. Когда актёр создаёт своего персонажа извне. Меняет манеру поведения, походку, исходя из одежды, мимику - в зависимости от грима и так далее. У нашего героя была на лице своеобразная маска, имитация сломанного носа. Особые накладки для мимики", - сказал режиссёр картины Фатих Акин на пресс-конференции в субботу.

Исполнитель главной роли Йонас Дасслер, который является актером театра Максима Горького в Берлине, отметил, что хотя Хонка был монстром, прежде всего, он был человеком. По признанию актера, этот факт, а также большая работа по поиску информации о тех событиях помогали ему вживаться в роль.

"Этот фильм, прежде всего, о силе жизни и желании остаться в живых. Хонка мог убивать и потому, что никто не обращал на него внимания. Я снимал картину в разгар движения #MeToo. Считаю, что это движение не должно цензурировать само себя", - сказал режиссёр, отвечая на просьбу прокомментировать, почему он с такой откровенностью показывал сцены убийств.

Название фильма "Золотая перчатка" повторяет название бара, в котором преступник знакомился с большинством своих жертв. В картине режиссёр с документальной точностью восстанавливает хронологию убийств.

Несмотря на неоднозначный приём фильма СМИ, руководство Берлинале решило провести дополнительную демонстрацию картины для тех, кто не попал на премьерный показ.

Акин - германский режиссер турецкого происхождения. Его фильмы награждались призами Берлинале, фестиваля в Локарно, Каннского кинофестиваля. Среди его работ - "Головой о стену", "По ту сторону Босфора", "Гуд бай, Берлин!", "На пределе" и других.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Теги: Берлинале, Берлинский фестиваль

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