Лунгин представил нашумевшее "Братство" на московской премьере

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер Павел Лунгин предъявил на суд зрителей фильм "Братство", про который "так много спорили".

Перед тем, как познакомить публику со съемочной группой картины, режиссер сказал, что "Империя нанесла нам ответный удар, перекрыты все улицы (к репетиции парада Победы - ИФ) - я знаю, что люди все еще едут (на премьеру - ИФ)".

Премьера проходит в кинотеатре "Октябрь" в понедельник. Фильм, помимо режиссера, представили актеры Олег Васильков, Михаил Кремер, Евгений Сангаджиев, Роман Колотухин и другие.

"Теперь давайте смотреть фильм, о котором так много спорили", - сказал режиссер.

Фильм "Братство" рассказывает про вывод советских войск на завершающем этапе афганской войны. 8 апреля сообщалось, что картина получила прокатное удостоверение и выйдет в прокат 9 мая.

Однако 10 апреля после прозвучавшей в Госдуме критики в адрес этого фильма, его прокат оказался под вопросом. В итоге было принято решение организовать просмотр картины в Минкультуры для представителей комитетов Госдумы по культуре и обороне, а также депутатов, которые воевали в Афганистане, чтобы оценить, насколько она соответствует историческим событиям. После просмотра и обсуждения картины было решено не привязывать ее релиз ко Дню Победы, чтобы "снять общественное напряжение". Со своей стороны, Павел Лунгин завил, что "Братство", прежде всего, антивоенный фильм.

В итоге было принято решение выпустить фильм в прокат 10 мая.