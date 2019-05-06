Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели "Курска"

Кадр из фильма "Курск" Фото: Belga Productions/Mika Cotellon

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму о гибели подлодки "Курск" продюсера Люка Бессона на 27 июня, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе компании прокатчика.

"Запрос на получение прокатного удостоверения был впервые направлен кинопрокатной компанией "Экспонента Фильм" 10 апреля 2019 года, 30 апреля Министерство культуры РФ подписало его. 6 мая "Экспонента Фильм" официально заявляет, что зрители все-таки увидят экшн-драму на больших экранах 27 июня 2019 года", - отметили в пресс-службе компании в понедельник.

В компании подчеркнули, что создатели фильма "с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году, это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей".

Ранее прокатчик экшн-драмы про подлодку "Курск" сообщал, что планирует выпустить ее в прокат 27 июня, предварительные договоренности с Минкультуры РФ были достигнуты. Министерство обещало принять решение о выдаче прокатного удостоверения после 29 апреля.

Французско-бельгийский драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга "Курск" основан на книге Роберта Мура "Время умирать". Картина повествует о гибели российской подводной лодки "Курск" в 2000 году. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.